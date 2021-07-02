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Черчесов рассказал, кто будет основным вратарем сборной

14:04
Матвей Сафонов, Юрий Дюпин и Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов, Юрий Дюпин и Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, кого видит основным вратарем команды.

«После матча с Данией я поддержал Сафонова, сказал, что это другой уровень. Я не против, чтобы он стал первым номером, все зависит только от него», — сказал Черчесов.

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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