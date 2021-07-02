Черчесов рассказал, кто будет основным вратарем сборной
14:04
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, кого видит основным вратарем команды.
«После матча с Данией я поддержал Сафонова, сказал, что это другой уровень. Я не против, чтобы он стал первым номером, все зависит только от него», — сказал Черчесов.
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