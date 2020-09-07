Черчесов рассказал, когда поговорит с Гильерме о его игре за сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что на данный момент не разговаривал с голкипером Гильерме, который потерял место в стартовом составе в последних матчах сборной. Россия обыграла Сербию (3:1) и Венгрию (3:2) в матчах Лиги наций, ворота защищал Антон Шунин.

— Гильерме я ничего не объяснял. Время пройдет и будет возможность спокойно все обсудить. Потому что иногда бывает так, что футболист сразу не улавливает. Доверие у нас есть. Игроки должны доказывать своей игрой право выходить в старте. Мы же не можем выдавать абонемент. Футболист видит только себя, а наша задача видеть всех, — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».