Черчесов рассказал, как воспринял уход Федора Кудряшова из сборной России

Главный тренер нашей национальной команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет «Ференцварош», в интервью «СЭ» сообщил, как отреагировал на решение защитника Федора Кудряшова завершить карьеру в сборной.

— С кем из состава нашей национальной команды образца четвертьфинала ЧМ-2018 продолжаете общаться? — вопрос Черчесову.

— Мы можем неделями не перезваниваться. Но вот на днях прочитал, что Федор Кудряшов решил завершить карьеру в сборной. По этому поводу написал ему теплое сообщение, пожелал успехов в дальнейшем. Поздравляю игроком с днем рождения, с другими знаменательными событиями. Но определенную дистанцию «футболист — тренер» держим.

— А какое ваше самое яркое воспоминание от того чемпионата мира?

— Нельзя выделить какой-то один день. Конечно, в памяти сейв Акинфеева в серии пенальти в 1/8 финала против Испании. Другое дело, что все 60 дней, которые провели вместе — игроки, штаб, вся страна — стали замечательными. Они оставили яркий след в моей жизни.