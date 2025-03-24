Футбол
24 марта, 14:40

Черчесов рассказал, как уговорил Игнашевича вернуться в сборную России перед ЧМ-2018

Сергей Ярошенко

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как уговорил защитника Сергея Игнашевича вернуться в национальную команду перед чемпионатом мира 2018 года.

«Я с первого дня его хотел в сборной. И вот день Х пришел. Во-первых, и там травмочка была у Джикии, там еще что-то. Сам бог к этому вел. То, что я хотел два года назад, и завтра состав объявлять в 12 часов. Я вечером к нему приехал, у него в доме кафе внизу, я с ним поговорил. Как вы говорите, когда мы общаемся, энергетика, магия делает свое дело, ну и я уже тогда знал, что он скажет, а он еще, наверное, не знал. Короче говоря, на следующий день он мне в 11 часов позвонил и сказал, что он готов. Просто я не дал ему времени задуматься над чем-то», — сказал Черчесов в выпуске программы «Коммент.Шоу».

На чемпионате мира в России Игнашевич принял участие во всех пяти матчах сборной на турнире.

Сергей Игнашевич
Станислав Черчесов
