Черчесов рассказал, как тренерский штаб сборной России работает в удаленном режиме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как его штаб работает в удаленном режиме из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

— Понятно, что ситуация нестандартная, — сказал Черчесов в интервью каналу сборной России на Youtube. — На удаленке работаем, когда надо — встречаемся. Мы и раньше это делали — переписывались, перезванивались. Так что в этом ничего не изменилось. Другое дело, что сейчас меньше информации. Игр нет, и анализировать, по большому счету... Если только прошедшие матчи. Понятно, что мы скучаем по играм. Уверен, что и наши болельщики по нам соскучились. Но раз такая ситуация, ее надо принять и выполнять те пожелания и требования, которые предписывает медицина и правительство.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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