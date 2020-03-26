Черчесов рассказал, как поддерживает связь с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как поддерживает связь с игроками национальной команды.

— Как в сложившихся обстоятельствах происходит общение тренерского штаба с игроками? Есть ли, например, общий чат сборной России в What's App?

— Есть. Другое дело, что возникает необходимость для индивидуальных разговоров. Прежде всего, с теми, кто сейчас за границей и далеко от дома. Например, с Федором Кудряшовым, выступающим в Турции. Его там закрыли — значит, есть что обсудить. Говорили и с другими легионерами — Денисом Черышевым, Александром Головиным, Федором Смоловым. Они сидят по домам и там тренируются. Артему Дзюбе написал сообщение, поздравил с тем, что тренеры клубов РПЛ в опросе «СЭ» признали его лучшим игроком нынешнего чемпионата России. Был еще разговор с Георгием Джикией. (Игорь Рабинер)

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