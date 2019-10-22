Черчесов рассказал, из-за чего игроки молодежной сборной могут не попасть в основную команду

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о возможности вызова в 2020 году игроков молодежной сборной в основную команду.

— Вас часто спрашивают о Чалове, но вот тот же Дивеев проявляет себя еще ярче. В марте и июне у молодежной команды не будет официальных встреч, может, проверите кандидатов из числа подопечных Михаила Галактионова?

— Если на этот вопрос нужно ответить сейчас, я скажу «нет», — сказал Черчесов. — А что будет в марте — посмотрим. Только что мы общались с Галактионовым, обсуждали все наши футбольные дела. Игрокам «молодежки» необходимо сконцентрироваться на своей работе и дать там результат. Или вы думаете, что если у них не выходит там, то получится здесь?

Надо уметь быстро перестраиваться от клубного футбола к футболу сборной. Не все могут с листа играть. Много нюансов. Мы и себе вопросы задаем — может, не так потренировали, не те слова находим. Плохо, когда хороший футболист не раскрывается в сборной. И еще нам не нравится, когда некоторые игроки молодежной сборной по тем или иным причинам могут делать себе поблажки. С таким отношением в национальную сборную они не попадут. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь