Черчесов рассказал, что можно взять из советской школы футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал, что можно взять из советской школы футбола.

— Из советской футбольной школы нужно взять дисциплину и физическую готовность, — сказал Черчесов в интервью каналу сборной России на Youtube. — Все остальное потом можно развивать на этой базе — и тактику, и технику.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы-2020, где сыграет сборная России, был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.