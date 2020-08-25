Черчесов рассказал, что Миранчуку даст переход в «Аталанту»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы трансферы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в Италию.

— Алексею Миранчуку не удавалось показывать в сборной максимум. Искали ли ему более важную роль в сборной?

— Да, он хорошо играл в последнее время, отдавал, забивал. Мы это видели, определенные планы строили. Футболисты должны зарабатывать шансы, а не мы их давать. Алексей свой шанс в этом году заработал, поэтому «Аталанта» приехала к нему, а не к кому-то другому.

Что по игре в сборной, то Миранчук из той породы, что постоянно должен быть на первых ролях. Если отъезд состоится, может, выйдет из той зоны комфорта, которая у него в «Локомотиве», где все вокруг него вертится. В сборной не так. Глядишь, в той же Италии добавит «мускулатуры», сможет «работать локтями», что поможет ему в сборной.

Буквально два часа назад с ним эту тему обсуждал. Травма не даст ему сыграть за сборную, зато может посвятить время контрактным переговорам. Не могу решать за «Локомотив», «Аталанту» или Миранчука. Но он мое мнение знает — я всегда за то, чтобы наши футболисты переходили в более сильные чемпионаты. Сборная от этого получит пользу. (Константин Алексеев)

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