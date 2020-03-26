Черчесов рассказал, чем занимает свободное время

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем занимается в свободное время, которого стало чуть больше в разгар эпидемии коронавируса.

— Как используете для себя несколько разгрузившийся рабочий график? Занимаетесь ли чем-то непривычным?

— Ничего сверхъестественного пока не делаю. Да, свободного времени стало побольше, и использую его для того, чтобы больше заниматься спортом.

— А где — ведь фитнес-центры и бассейны закрыты?

— У меня дома есть беговая дорожка.

— Как, кстати, относитесь к решению столичной мэрии закрыть спортивные центры?

— Не только я — думаю, все к этому с эмоциональной точки зрения относятся плохо. Как можно приветствовать то, что все закрывается? Но это необходимость. (Игорь Рабинер)

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