Черчесов раскрыл нюансы подготовки сборной России к чемпионату Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему для национальной команды важен товарищеский матч со сборной Швеции в преддверии чемпионата Европы.

— Перед чемпионатом мира мы провели контрольные матчи практически со всеми сильнейшими сборными планеты, — цитирует ТАСС Черчесова. — Это было осознанное решение, так как сборной в отсутствие соревновательного отборочного турнира было необходимо соперничать с командами высокого уровня. У нас были определенные договоренности, но после декабрьской жеребьевки посчитали, что предпочтительнее для нас будет сыграть в марте со Швецией. Мы попали в одну группу с двумя скандинавскими командами — Данией и Финляндией, так что Швеция, с которой мы сыграем на выезде 28 марта, — оптимальный вариант для спарринга.

График подготовки к чемпионату Европы уже спланирован, процесс выверен до дня, поэтому никаких неофициальных матчей не будет. Что касается июньской игры с «Чертаново», то в прошлом году у сборной было большое календарное окно, и до матчей с Сан-Марино и Кипром с момента начала сбора мы имели достаточно много времени. Спарринг напрашивался, и такой матч состоялся.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля этого года. Россия в группе В сыграет со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.