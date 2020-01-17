Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов раскрыл нюансы подготовки сборной России к чемпионату Европы

12:30
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему для национальной команды важен товарищеский матч со сборной Швеции в преддверии чемпионата Европы.

— Перед чемпионатом мира мы провели контрольные матчи практически со всеми сильнейшими сборными планеты, — цитирует ТАСС Черчесова. — Это было осознанное решение, так как сборной в отсутствие соревновательного отборочного турнира было необходимо соперничать с командами высокого уровня. У нас были определенные договоренности, но после декабрьской жеребьевки посчитали, что предпочтительнее для нас будет сыграть в марте со Швецией. Мы попали в одну группу с двумя скандинавскими командами — Данией и Финляндией, так что Швеция, с которой мы сыграем на выезде 28 марта, — оптимальный вариант для спарринга.

График подготовки к чемпионату Европы уже спланирован, процесс выверен до дня, поэтому никаких неофициальных матчей не будет. Что касается июньской игры с «Чертаново», то в прошлом году у сборной было большое календарное окно, и до матчей с Сан-Марино и Кипром с момента начала сбора мы имели достаточно много времени. Спарринг напрашивался, и такой матч состоялся.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля этого года. Россия в группе В сыграет со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.

Дополнительная информация

https://tass.ru/interviews/7540305

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 19344
Все опросы
Какое место сборная России займет в группе B на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир