Черчесов провел экскурсию в Доме футбола для 9-летнего участника шоу «Лучше всех»

Девятилетний самарец Дима Тулгаев в пятницу посетил московский Дом футбола, сообщает официальный сайт РФС. Экскурсию для него провел главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Тулгаев известен участием в проекте «Лучше всех». Его футбольные знания в программе проверяли комментатор Георгий Черданцев и певец Олег Газманов. Мальчик правильно ответил на вопросы о главных футбольных событиях и днях рождения игроков.

— Мы знали, что Дима Тулгаев очень ярко проявил себя на проекте «Лучше всех» и готовились к его визиту в Москву, — сказал Черчесов. — Такие встречи очень важны для ребят, которые увлекаются футболом. Говорю это, потому что помню себя в таком возрасте. Всегда подчеркивал, что сборная России открыта для подобных встреч, на тренировки к нам часто приезжают юные футболисты, дети, люди с ограниченным возможностями. Ведь футбол — это не только голы и очки, но и мощное социальное явление, способ популяризации спорта и здорового образа жизни. Мы желаем Диме успехов в том, деле, которое станет для него профессией и будем рады, если он свяжет свою жизнь с футболом. Также пригласили его на одну из ближайших тренировок сборной России.

— Я уже приезжал в Санкт-Петербург, где встречался с Сергеем Семаком и Артемом Дзюбой, — сказал Дима Тулгаев. — Перед поездкой в Москву очень волновался, ведь никогда раньше не видел Станислава Саламовича Черчесова. Но он оказался самым обычным человеком, с которым было очень интересно пообщаться. Я даже задал ему несколько вопросов, на которые он ответил. А встреча с Никитой Павловичем Симоняном вообще стала для меня сюрпризом. Даже не мог представить, что такое возможно. Спасибо всем, кто организовал эту поездку в Москву.

Тулгаев в конце экскурсии получил подарки от Черчесова и вице-президента РФС Никиты Симоняна: мяч с автографами игроков сборной России и памятные книги и открытки.