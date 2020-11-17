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Черчесов прокомментировал замену арбитров на матче Сербия — Россия

15:45
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии отреагировал на замену судейской бригады, которая будет работать на этой встрече.

— Мне сложно сказать, почему произошла замена судей. Я работал в Польше, знаю там всех судей. Не знаю, почему случилась замена, — сказал Черчесов.

Игру обслужит судейская бригада во главе с англичанином Энтони Тэйлором. Помогать ему будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным судьей станет Матей Юг.

Стоит отметить, что изначально игру должен был судить поляк Даниель Стефански. (Севастиан Терлецкий)

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