Черчесов прокомментировал замену арбитров на матче Сербия — Россия
15:45
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии отреагировал на замену судейской бригады, которая будет работать на этой встрече.
— Мне сложно сказать, почему произошла замена судей. Я работал в Польше, знаю там всех судей. Не знаю, почему случилась замена, — сказал Черчесов.
Игру обслужит судейская бригада во главе с англичанином Энтони Тэйлором. Помогать ему будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным судьей станет Матей Юг.
Стоит отметить, что изначально игру должен был судить поляк Даниель Стефански. (Севастиан Терлецкий)
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