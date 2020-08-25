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Черчесов прокомментировал вызов в сборную двух новичков

18:30
Евгений Луценко. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Луценко. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему решил вызвать в состав национальной команды нападающего Евгения Луценко и полузащитника Андрея Мостового.

— В сборной два новых лица — Мостовой и Луценко. Чем они заслужили доверие? — вопрос Черчесову.

— Мостовой хорошо себя проявлял в «Сочи», теперь — в «Зените», ему доверяет главный тренер. К тому же получил травму Миранук, мы действовали по ситуации. Андрея хотели вызвать еще в марте, но тогда не смогли — матчи отменили. Что касается Луценко, то он один из лучших бомбардиров прошлого сезона, убедительно начал нынешний. Нам надо поближе познакомиться с футболистом, понять, на что можем рассчитывать по отношению к нему. Сразу скажу, что Луценко будет только на первой игре с Сербией — в Будапешт он не полетит. Нет визы — полбеды, ее можно успеть сделать. Но еще и паспорт заканчивается в ноябре, так что нет возможности сделать визу. Мы заранее не знаем, кого будем вызывать, не можем отслеживать эти вопросы. Это вопрос к клубам и самим игрокам — надо следить за документами. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Станислава Черчесова читайте здесь

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