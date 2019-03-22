Черчесов прокомментировал вызов Баринова в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова на матч квалификации Евро-2020 против сборной Казахстана.

– Первоначально мы вызвали в команду достаточно количество игроков для качественной подготовки к матчам в Бельгии и Казахстане, – приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России. – Но ситуация складывается таким образом, что из-за травм и дисквалификаций перед матчем в Астане мы не досчитались уже четверых игроков – защитника Кутепова и игроков средней линии Зобнина, Кузяева и Головина. В связи с этим наш штаб принял решение вызвать в команду Дмитрия Баринова.

​Это футболист, который имеет игровую практику в клубе и способен конкурировать на своей позиции в сборной. Общался сегодня с Юрием Семиным, который тоже подтвердил, что Баринов находится в хорошем состоянии.

Сборная России встретится со сборной Казахстана в Астане 24 марта.

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