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Черчесов прокомментировал трансфер Алексея Миранчука в «Аталанту»

19:43
Алексей Миранчук и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Миранчук и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

В воскресенье 24-летний россиянин попрощался с болельщиками железнодорожников, а клуб объявил о договоренности с «Аталантой».

30&nbsp;августа. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Алексей Миранчук.«Настало время пойти за мечтой». Алексей Миранчук уезжает в «Аталанту»

— Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор, — приводит пресс-служба сборной слова Черчесова. — Переходя в «Аталанту», Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг.

Причем в очень интересной и самобытной команде. Знаю, что он ставил себе цель — попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру, достойную футболиста национальной сборной России.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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