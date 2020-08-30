Черчесов прокомментировал трансфер Алексея Миранчука в «Аталанту»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

В воскресенье 24-летний россиянин попрощался с болельщиками железнодорожников, а клуб объявил о договоренности с «Аталантой».

— Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор, — приводит пресс-служба сборной слова Черчесова. — Переходя в «Аталанту», Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг.

Причем в очень интересной и самобытной команде. Знаю, что он ставил себе цель — попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру, достойную футболиста национальной сборной России.