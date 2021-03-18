Черчесов: «Думаю, у Ахметова и Кузяева был разговор»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о первом дне тренировочных сборов команды в Сочи перед матчем отбора к чемпионату мира-2022 против Мальты (24 марта).

— В каком состоянии сегодня увидели футболистов, все ли здоровы?

— Все. Ту работу, которую мы запланировали, они провели. Она была восстановительная — 35 минут. Если быть конкретным, то 36 минут. Сегодня у них сауна, бассейн — восстановление. Сегодня играют еще другие футболисты. Так, потихонечку, соберем всех. Настроение хорошее, вылетели по плану. Погода футбольная, поле хорошее. В этом случае проблем нет, — сказал Черчесов.

57-летний российский специалист также высказался об удалении хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (2:3). В эпизоде на 53-й минуте встречи футболист москвичей грубо сфолил на полузащитнике сине-бело-голубых Далере Кузяеве. Ахметов получил красную карточку.

— Стык Кузяева с Ахметовым. О чем тогда подумали?

— Ни о чем. Чтобы о чем-то подумать, то надо дождаться, как завершится ситуация. Они вон сейчас бегают вместе, тренируются. Думаю, что у них был разговор.

— В отличие от клубных тренеров вы не так часто видите игроков, в чем оно заключается?

— Мы их всё время не видим. Даже во время пандемии. Слава богу, что есть современные технологии: Zoom и другие сервисы видеосвязи. Со всеми на связи. Стараемся их не отвлекать, так как у них свои задачи, а так созваниваемся и общаемся.

В ближайшее время сборная России также сыграет со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта) в рамках отбора к ЧМ-2022.

(Игорь Рабинер)