Экс главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который возглавил венгерский «Ференцварош», прокомментировал запрет Валерия Карпина на употребление сахара в национальной команде.

«Надеюсь, что Виктор Гончаренко на меня не обидится. Когда он пришел в ЦСКА, на сборах стоял на поле с флипчартом, — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату». - Все увидели фотографию и начали говорить, что это новшество. Я после этого товарищу отправил фото 2007 года, где я с этим флипчартом уже стоял на поле в Тарасовке. Я к чему веду: если мы про сахар не говорили, это значит, что у нас Безуглов и Мульченко его ложками в борщ насыпали? Если мы поход на чемпионат мира начинаем с обсуждения сахара — кушаем мы его или нет, то это путь в никуда. Скорее, уводим от главного к второстепенному».

Напомним, что сборная России заняла второе место в отборочном турнире и будет бороться за выход на ЧМ-2022 в стыковых матчах. Команда Валерия Карпина могла стать первой и выйти на чемпионат мира напрямую, однако в решающем матче проиграла Хорватии (0:1), которая стала первой.

В полуфинальном стыковом матче Россия встретится с Польшей. Игра состоится 24 марта и начнется в 20.00 по московскому времени. Вторая встреча пройдет в «Лужниках» 29 марта. В случае победы над Польшей команда сыграет в финале стыков с победителем пары Швеция — Чехия.