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Черчесов прокомментировал итог матча с Молдавией

22:14
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итог контрольного матча с Молдавией (0:0).

«Ествественно, мы хотели выиграть, настраивались на победу. Были хорошие шансы, которые надо реализовывать. Были хорошие отрезки, которые меня порадовали Это контрольный матч, есть пища для размышлений. Мы обязательно этим займемся», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Молдавия — Россия

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