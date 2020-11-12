Черчесов прокомментировал итог матча с Молдавией
22:14
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итог контрольного матча с Молдавией (0:0).
«Ествественно, мы хотели выиграть, настраивались на победу. Были хорошие шансы, которые надо реализовывать. Были хорошие отрезки, которые меня порадовали Это контрольный матч, есть пища для размышлений. Мы обязательно этим займемся», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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