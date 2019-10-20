Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не обсуждал с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой слухи об интересе со стороны «Интера».

Ранее сообщалось, что «Интер» рассматривает 31-летнего россиянина в качестве усиления линии нападения.

— На эту тему мы не разговаривали, — скзаал Черчесов в эфире программы «После футбола» телеканала «Матч ТВ». — Он взрослый человек. Спросит — дадим свои рекомендации. Конечно, не хотелось бы мне как главному тренеру читать газеты: «Зенит» не хочет, он хочет, он не может..." Как с Гильерме было. Хотелось бы, чтобы «Зенит» и Дзюба зимой договорились, он спокойно работал и ни о чем не думал.

«Интер» проявляет интерес к Дзюбе. Его назвали главным героем ЧМ-2018