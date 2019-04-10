Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие во Всероссийском уроке в рамках проекта "ПроеКТОриЯ", информирует официальный Твиттер национальной команды.
Открытые уроки проводятся в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих экспертов и бизнес-лидеров по приоритетным направлениям развития.
Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года, под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.
Станислав Черчесов принял участие во Всероссийском уроке в рамках проекта "ПроеКТОриЯ". Открытые уроки проводятся в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих экспертов и бизнес-лидеров по приоритетным направлениям развития. pic.twitter.com/dq57qBzTi2– Сборная России (@TeamRussia) 10 апреля 2019 г.