Черчесов: «При выборе игрока в сборную мы на клубы не смотрим»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заверил, что при выборе игрока в национальную сборную на фокусируется на его клубной принадлежности.

«Все возможно. И из «Уфы» попадали, и из «Ахмата». Мы на клубы не смотрим. Это сборная России, а не сборная ведущих клубов. Главное, чтобы игроки себя проявляли», — сказал Черчесов в интервью «Матч Премьер».

Во время перерыва в чемпионате России тренерский штаб сборной принял решение посетить тренировки команды на сборах. Также Черчесов пообещал посмотреть тренировки команд ЮФЛ.