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Черчесов посетил тренировку женской сборной России

18:13
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку женской национальной команды страны. Команда готовится к отборочному матчу чемпионата Европы-2021 против Голландии.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы

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