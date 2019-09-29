В воскресенье главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку женской сборной России, которая в Москве готовится к отборочному матчу ЧЕ-2021 с Нидерландами. Он пообщался с Еленой Фоминой, ее тренерским штабом и игроками. 1/2 pic.twitter.com/qUzN8YoK8w