Черчесов посетил матч «Антальяспора» с участием Кудряшова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 22-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» — «Касымпаша» (3:1), сообщает пресс-служба сборной. Вместе с Черчесовым игру посетили члены его тренерского штаба Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников.

Тренерский штаб сборной приехал в Анталью, чтобы проследить за игрой кандидата в состав национальной команды, 32-летнего защитника Федора Кудряшова, выступающего за «Антальяспор». Кудряшов провел на поле все 90 минут, но не отличился результативными действиями.