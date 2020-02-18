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Черчесов посетил матч «Антальяспора» с участием Кудряшова

13:15
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 22-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» — «Касымпаша» (3:1), сообщает пресс-служба сборной. Вместе с Черчесовым игру посетили члены его тренерского штаба Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников.

Тренерский штаб сборной приехал в Анталью, чтобы проследить за игрой кандидата в состав национальной команды, 32-летнего защитника Федора Кудряшова, выступающего за «Антальяспор». Кудряшов провел на поле все 90 минут, но не отличился результативными действиями.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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