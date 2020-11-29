Черчесов попросит не наказывать фанатов ЦСКА за кричалки в свой адрес

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обратится в УЕФА с просьбой не наказывать болельщиков ЦСКА.

Во вторник Черчесов, отвечая на вопрос о форварде красно-синих Федоре Чалове, в эфире канала «Матч ТВ» сказал: «Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов».

В четверг болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес Черчесова во время матча Лиги Европы против «Фейенорда».

— Я спокойно к этому отнесся, говорю абсолютно искренне, — подчеркнул Черчесов. — У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, это было бы для меня более болезненно. Что касается болельщиков, я не знаю, насколько РФС может на это повлиять. Я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и ЦСКА не накладывал.