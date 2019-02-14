Черчесов пообщался с тренером юношеской сборной Александром Кержаковым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил контрольный матч юношеской сборной России (2001 года рождения) против казахстанского "Окжетпеса".
После игры специалист пообщался с главным тренером юношей Александром Кержаковым. Накануне Черчесов также встречался с главным тренером команды 2004 года рождения Андреем Гордеевым.
Cтанислав Черчесов сегодня в Турции понаблюдал за контрольным матчем юношеской сборной России (2001 г.р.) с "Окжетпесом" из Казахстана и пообщался с ее тренером Александром Кержаковым pic.twitter.com/39pACDQeRl– Сборная России (@TeamRussia) 14 февраля 2019 г.
Загрузка...