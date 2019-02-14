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Черчесов пообщался с тренером юношеской сборной Александром Кержаковым

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил контрольный матч юношеской сборной России (2001 года рождения) против казахстанского "Окжетпеса"

После игры специалист пообщался с главным тренером юношей Александром Кержаковым. Накануне Черчесов также встречался с главным тренером команды 2004 года рождения Андреем Гордеевым.

 

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