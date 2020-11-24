Черчесов подвел итог выступления сборной России в Лиге наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог выступления команды в Лиге наций. Россия заняла второе место в своей группе.

— Не выигрывать — всегда плохо. И больнее всего было мне, — сказал Черчесова в эфире «Матч ТВ». — Нас опередили венгры, которых мы обыграли и вничью потом сыграли. Вот это больнова-то. Но это турнир: разные ситуации бывают. Моя задача — подготовить команду к каждой игре. Был ли показан максимум? Не всегда.

Жесткий разговор? Не знаю, что вы имеете в виду. После матча с Сербией был монолог. Этот сезон не самый простой, скомканный.

Я видел состояние игроков. Я сказал, что они устали? Говорю про готовность. Оптимальное сочетание игроков. Есть много вопросов, на которые мне нужно ответить.

Нужно сделать четкий анализ: по подготовке, по тренировочному процессу, по подбору игроков. Весь комплекс.

Если начинать все заново, то уже поздно. В марте предстоят три отборочных матча. Один турнир большой не закончили — начинается уже другой.