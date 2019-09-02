Черчесов подробно объяснил, по какому принципу отбирает футболистов в сборную страны

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не каждый футболист может выдержать давление больших турниров.

— Игроки сами должны понимать, что мы хотим, куда мы идем и что нас ждет, — сказал Черчесов в интервью welcome2020.ru. Надо подбирать футболистов соответствующей группы крови что ли. Потому что сборная, гимн, флаг. Чемпионат мира или большие турниры — это совершенно другие ощущения. И не каждый может это выдержать.

Если игрок хороший, это еще не означает, что он может попасть к нам и сделать здесь свою работу. Кстати, именно поэтому у нас зачастую и происходит недопонимание (в прессе) — почему был вызван один, второй или третий. Но мы как раз для этого и есть, чтобы каждый день думать и принимать правильные, а не поверхностные решения. А еще важно — они сами должны самодисциплинироваться. И они это сделают, если им будет интересно. Потому что интерес движет людьми больше и дольше, чем страх или наказание.

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