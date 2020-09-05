Черчесов поделился мнением о Собослои и сравнил его с Головиным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитника сборной Венгрии Доминика Собослои, который забил победный гол в матче с Турцией (1:0) в 1-м туре Лиги наций.

— Венгрия забила туркам со штрафного. Опасаетесь ли вы ударов Собослаи?

— У каждого игрока и команды есть сильные стороны, — приводит пресс-служба сборной России слова Черчесова. — Естественно их стоит учитывать. Чтобы не возникало подобных стандартов, нужно не фолить вблизи штрафной и более плотно закрывать соперников.

— Собослои всего 19 лет. Когда в составе России появятся молодые футболисты?

— В каждой стране бывают таланты. Головин дебютировал за сборную в 20 лет. Сейчас парни из молодежки показывают высокий уровень. Поэтому мы никому не завидуем. В первую очередь следим за собой.

Сборная России сыграет с Венгрией в воскресенье, 6 сентября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.