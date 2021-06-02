Черчесов поделился эмоциями после матча с Польшей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями после товарищеского матча против команды Польши (1:1).

«Поездка в Польшу получилась очень короткой, но до предела насыщенной. Важнейший контрольный матч перед Евро, решение по заявке на турнир, а также несколько встреч с близкими мне людьми. Вратарю Войцеху Ковалевски и переводчику Адаму Миешковскому подарили на память футболки сборной России. Продолжаем подготовку к стартовому Евро», — написал тренер в Instagram.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе В с бельгийцами, датчанами и финнами.