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Черчесов поделился эмоциями после матча с Польшей

16:52
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями после товарищеского матча против команды Польши (1:1).

«Поездка в Польшу получилась очень короткой, но до предела насыщенной. Важнейший контрольный матч перед Евро, решение по заявке на турнир, а также несколько встреч с близкими мне людьми. Вратарю Войцеху Ковалевски и переводчику Адаму Миешковскому подарили на память футболки сборной России. Продолжаем подготовку к стартовому Евро», — написал тренер в Instagram.

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе В с бельгийцами, датчанами и финнами.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры