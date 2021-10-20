Черчесов ответил на обвинения Канчельскиса

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал высказывания Андрея Канчельскиса. Бывший полузащитник нашей национальной команды в интервью YouTube-каналу «Геннадий Орлов» заявил, что Черчесов брал с футболистов деньги за вызовы.

— Мы с Андреем не один год выступали вместе за сборную России. Это великолепный футболист, просто так в «Манчестер Юнайтед», за который он успешно играл в основном составе, не приглашают. Не общались с ним уже долгое время, и поэтому реально удивлен его словами в мой адрес, — сказал Черчесов. — Футбольную критику понимаю и допускаю — выбор состава, тактика и так далее. Но для того, чтобы понять мотивы суждений Канчельскиса по другим вопросам, в том числе обвинительного характера, нужно у первоисточника узнать, что он имеет в виду. А уже затем общаться и, если понадобится, строить отношения в правовом поле, а деликатность отойдет на второй план.

Полностью интервью Станислава Черчесова