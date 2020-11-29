Черчесов ответил на критику после неудачных последних матчей сборной России в Лиге наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на критику в адрес команды после неудачных последних матчей в Лиге наций.

«Во-первых, нельзя так говорить: «Бог с ней, с этой Лигой наций». Мы — спортсмены. И всегда хотим побеждать. А во-вторых, раз случилось такое поражение, мы обязаны его принять, проанализировать и идти дальше. Ну и вполне естественно, что некоторые «доброжелатели», просидевшие два года на голодном пайке, наконец-то смогли воспользоваться ситуацией в своих целях, — сказал Черчесов в интервью РИА Новости. — Но здесь нашла коса на камень, потому что и мне было необходимо извлечь максимальную пользу из случившегося. Разница лишь в том, что я делал и делаю это не для собственной выгоды, а исключительно ради интересов команды».

Сборная России под руководством Черчесова в ноябре сыграла вничью в контрольной встрече с командой Молдавии (0:0) и проиграла туркам (2:3) и сербам (0:5) в Лиге наций, не сумев завоевать повышение в классе по итогам турнира.