Черчесов ответил комику Позову: «Если вам рупор дают, оценки не выставляйте»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире на Youtube-канале сборной России ответил на критику комика Дмитрия Позова, который сказал, что специалист оправдывался за неудачи, хотя до этого говорил, что не хочет оправдываться.

«Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает. А не оправдывается. Если вам рупор дают, вы оценки не выставляйте, молодой человек», — заявил Черчесов.

Ранее состоялась жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне сыграют в группе Н с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Сборная России узнала соперников по отбору ЧМ-2022: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта. Live!