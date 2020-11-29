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Черчесов ответил ЦСКА: «Физрук — хорошая профессия»

10:09
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировала заявление ЦСКА.

Во вторник Черчесов, отвечая на вопрос о форварде красно-синих Федоре Чалове, в эфире канала «Матч ТВ» сказал: «Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов».

В среду ЦСКА опубликовал заявление на официальном сайте, где, в том числе, говорится следующее: «Господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. <> Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером».

— Физрук — это оскорбление?

— Это хорошая профессия. Другое дело, я не вижу никаких проблем вообще. Говорю абсолютно искренне, — подчеркнул Черчесов.

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