Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировала заявление ЦСКА.

Во вторник Черчесов, отвечая на вопрос о форварде красно-синих Федоре Чалове, в эфире канала «Матч ТВ» сказал: «Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов».

В среду ЦСКА опубликовал заявление на официальном сайте, где, в том числе, говорится следующее: «Господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. <> Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером».

— Физрук — это оскорбление?

— Это хорошая профессия. Другое дело, я не вижу никаких проблем вообще. Говорю абсолютно искренне, — подчеркнул Черчесов.