Черчесов просит, чтобы УЕФА не наказывал ЦСКА за критику в его адрес

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу недавней критики со стороны клубов. Специалист на днях дал интервью, в котором раскритиковал молодых футболистов, включая Федора Чалова, на что получил резкий ответ от пресс-службы ЦСКА.

— Честно говоря, очень спокойно к этому отнесся. Говорю абсолютно искренне, сказал Черчесов в эфире «России 24». — У них есть свои взгляды на вещи. Если бы не было никакой реакции, это для меня бы было более болезненно. А что касается болельщиков, не знаю, как РФС может повлиять, но буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на ЦСКА и болельщиков не накладывал. Это эмоции, тем более болельщиков. Там неправильно, особенно мне, на это реагировать. Надеюсь, тема будет закрыта. Нам надо решать свои задачи.

— Защитил ли вас как-то РФС после этого эфира?

— Во-первых, меня не надо от чего-то защищать. Есть результат, за который отвечает тренер. Я подвергся критике, по-моему, абсолютно справедливо. В этом плане вопросов не должно быть. Критика бывает и после победных матчей, а после поражений — тем более, таких резонансных, — это нормально явление. Это тот случай, когда все стрелы заслуженно попали в меня.