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Черчесов отметил прогресс сборной России

19:14
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выделил положительные моменты в игре национальной команды после чемпионата мира-2018. Специалист отметил удачную игру в отборе Евро и зрительский интерес.

— Мы прошли весь отборочный цикл абсолютно ровно, без срывов, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Забили много мячей, пропустили мало. После чемпионата мира сделали некоторые перестановки, влились новые игроки. Прогресс был в том, что на все матчи стадионы забивались полностью.

Шуметь не надо. Надо подсказывать. Если у футболиста что-то не получается, то он просит не шума, а четкого подсказа.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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