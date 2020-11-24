Черчесов отметил прогресс сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выделил положительные моменты в игре национальной команды после чемпионата мира-2018. Специалист отметил удачную игру в отборе Евро и зрительский интерес.

— Мы прошли весь отборочный цикл абсолютно ровно, без срывов, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Забили много мячей, пропустили мало. После чемпионата мира сделали некоторые перестановки, влились новые игроки. Прогресс был в том, что на все матчи стадионы забивались полностью.

Шуметь не надо. Надо подсказывать. Если у футболиста что-то не получается, то он просит не шума, а четкого подсказа.