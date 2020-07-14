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Черчесов опасался, что в этом году не будет футбола из-за коронавируса

11:58
Станислав Черчесов. Фото Reuters
Станислав Черчесов. Фото Reuters
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих опасениях, связанных с пандемией коронавируса.

«Были ли опасения, что в этом году футбола вообще больше не будет? Опасения были, потому что мы же видим, что происходит в мире, — цитирует Черчесова «Матч ТВ». — Другое дело, что изначально и у РФС, и у РПЛ было желание возобновить чемпионат. Нельзя забывать, что футбол — это социальное явление. Кроме того, такой долгий простой в профессиональном спорте тоже в плюс не идет.

И вот сейчас мы прекрасно видим, что многие команды, даже сыграв несколько туров, не могут выйти на прежний уровень. Тем более у нас множество показателей, по которым мы сравниваем игроков до и после карантина, и очевидно, что до предыдущих цифр большинству команд очень далеко. Можете себе представить, что было бы, если еще на пару месяцев игроки остались без футбола.

Столкнулся ли кто-то из близких или окружения с COVID-19? Из близкого окружения — нет, но один из моих друзей, Жора Кудинов, который живет в Милане, переболел. Если первые дни он был более-менее на ногах, то потом его положили в больницу, и мы с ним уже не разговаривали, потому что он постоянно кашлял».

Ранее из-за пандемии коронавируса на 2021 год был перенесен чемпионат Европы, куда пробилась сборная России. В то же время турнир в Лиге наций состоится.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1213585_Situacija_s_koronavirusom__novyj_opyt_dla_vsego_nashego_futbolnogo_soobshhestva_Bolshoje_intervju_Stanislava_Cherchesova

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