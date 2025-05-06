Черчесов — о возможном матче России и Бразилии: «Если переговоры ведутся, могу только одобрить это»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча национальной команды против Бразилии.

Ранее издание Band сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными.

«В первый раз от вас слышу, что ведутся переговоры. Если они ведутся, могу только одобрить это. То что касается нашего матча, как футболист и тренер, играл против бразильцев. Если вспоминать наш прошлый матч (2018 года. — Прим. «СЭ»), это было в Лужниках, когда мы играли против Аргентины и Бразилии. Бразильцы были лучше, естественно, заслуженно выиграли. Другое дело, что мы тогда готовились к чемпионату мира, были определенные поиски лучших вариантов. А так, они заслуженно выиграли. Этот матч нам многое дал. Был полный стадион. Мы проверили и определенную тактику, и игроков — много нюансов. Так что такие игры важны. Если этот матч состоится, я буду это только приветствовать», — сказал Черчесов «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Ближайшие товарищеские матчи россияне проведут против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).