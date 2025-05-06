Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

6 мая, 11:43

Черчесов — о возможном матче России и Бразилии: «Если переговоры ведутся, могу только одобрить это»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча национальной команды против Бразилии.

Ранее издание Band сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными.

«В первый раз от вас слышу, что ведутся переговоры. Если они ведутся, могу только одобрить это. То что касается нашего матча, как футболист и тренер, играл против бразильцев. Если вспоминать наш прошлый матч (2018 года. — Прим. «СЭ»), это было в Лужниках, когда мы играли против Аргентины и Бразилии. Бразильцы были лучше, естественно, заслуженно выиграли. Другое дело, что мы тогда готовились к чемпионату мира, были определенные поиски лучших вариантов. А так, они заслуженно выиграли. Этот матч нам многое дал. Был полный стадион. Мы проверили и определенную тактику, и игроков — много нюансов. Так что такие игры важны. Если этот матч состоится, я буду это только приветствовать», — сказал Черчесов «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Ближайшие товарищеские матчи россияне проведут против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Шевченко защитила чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе
Телефонные мошенники позвонили жителю Дагестана более 26 тыс. раз за три месяца
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Ученый сообщил об исходящих от межзвездного объекта 3I/ATLAS лучах
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ganimed77

    Стас, ты первый в очереди, зачем тебе сбродные дела?! :rofl:Заходишь и так и говоришь, я с рождения топлю за зинит, все дела:joy:

    06.05.2025

    • Ещенко выступил за матч между Россией и Бразилией

    Семин — о возможном матче России и Бразилии: «Посмотрим, что мы за это время натренировали и на каком уровне находимся»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости