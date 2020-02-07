Черчесов оценил шансы Мамаева вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который вместе со своими помощниками побывал в Дохе на Кубке «Париматч Премьер», дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что говорить о возвращении Павла Мамаева в сборную России можно будет только по возобновлении сезона.

— Вы уже комментировали возможную аренду Кокорина в «Сочи», в итоге история очень запуталась. Но прямо здесь, в Катаре, играет Мамаев, уже гол забил. Как оцените его шансы на возвращение в сборную?

— А как можно их оценить по одному матчу? Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: футбол все расставит по местам. Дайте им обоим снова стать футболистами! А то люди два года не выходили на поле, а говорим о них больше, чем о тех, кто играет. Сейчас сезон возобновится, все увидим. (Дмитрий Зеленов)

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