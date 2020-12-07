Черчесов оценил результаты жеребьевки для сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной России. Россияне сыграют в группе Н с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Это ровная группа, сказал Черчесов в эфире на Youtube-канале сборной России. — Если помните мое интервью — никто не знает, что лучше, что хуже. Судьба есть судьба. Группа ровная — и словаки, и словенцы. Географически нам комфортно — не надо будет лететь в Исландию или Фарерские острова. Логистика также многое решает. Нам нужно подготовиться, чтобы был не только план А, В, но и С, D. Надо давать результат. Для этого мы сюда и назначены».