Черчесов оценил готовность сборной России к матчу Лиги наций с Сербией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии оценил состояние своей команды.

— Есть игроки, которые заменят тех, кого нет, — заявил Черчесов. — Спокойно к этому относимся. Такая ситуация: травмы, коронавирус, дисквалификации. Надо относиться к этом по-деловому и выпускать ту команду, которая сможет оставаться командой и добиваться результата.

Дисквалифицированные Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Андрей Семенов вылетели в расположение своих клубов, а Матвей Сафонов, у которого выявлен сомнительный тест на коронавирус, в данный момент ждет перепроверки результатов в Стамбуле. (Севастиан Терлецкий)