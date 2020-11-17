Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов оценил готовность сборной России к матчу Лиги наций с Сербией

15:34
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии оценил состояние своей команды.

— Есть игроки, которые заменят тех, кого нет, — заявил Черчесов. — Спокойно к этому относимся. Такая ситуация: травмы, коронавирус, дисквалификации. Надо относиться к этом по-деловому и выпускать ту команду, которая сможет оставаться командой и добиваться результата.

Дисквалифицированные Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Андрей Семенов вылетели в расположение своих клубов, а Матвей Сафонов, у которого выявлен сомнительный тест на коронавирус, в данный момент ждет перепроверки результатов в Стамбуле. (Севастиан Терлецкий)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 6183
Все опросы
Россия выиграет свою группу в Лиге наций?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир