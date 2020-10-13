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Черчесов оценил физическую готовность Жиркова

13:52
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) сообщил, что защитник Юрий Жирков может провести все 90 минут в предстоящей игре.

— Юра готов еще играть 90 минут. Третий матч.

Согласен с тем, что мы против Юндера готовились с первых минут играть. Он внес коррективы в ход игры. В Венгрии есть те, кто определяет игру. Фамилии называть не буду. Мы знаем сами, кто и на какой позиции у них может делать. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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