Черчесов оценил физическую готовность Жиркова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) сообщил, что защитник Юрий Жирков может провести все 90 минут в предстоящей игре.

— Юра готов еще играть 90 минут. Третий матч.

Согласен с тем, что мы против Юндера готовились с первых минут играть. Он внес коррективы в ход игры. В Венгрии есть те, кто определяет игру. Фамилии называть не буду. Мы знаем сами, кто и на какой позиции у них может делать. (Наталья Юрина)