Черчесов оценил фактор зрителей на матче сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча со Швецией в Москве (1:2) ответил на вопрос о поддержке болельщиков на «ВЭБ Арене». В октябре УЕФА разрешил допуск на стадион зрителей — не более чем на 30 процентов мест. В сентябре игры сборных и еврокубков прошли при пустых трибунах.

— Рады, что дали возможность зрителям посетить матч. Их было не много, но их было слышно. Хотелось бы, чтобы в следующих матчах их было больше. Без болельщиков футбол — не то, — заметил Черчесов. (Константин Алексеев)