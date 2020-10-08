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Черчесов оценил фактор зрителей на матче сборной

22:07
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча со Швецией в Москве (1:2) ответил на вопрос о поддержке болельщиков на «ВЭБ Арене». В октябре УЕФА разрешил допуск на стадион зрителей — не более чем на 30 процентов мест. В сентябре игры сборных и еврокубков прошли при пустых трибунах.

— Рады, что дали возможность зрителям посетить матч. Их было не много, но их было слышно. Хотелось бы, чтобы в следующих матчах их было больше. Без болельщиков футбол — не то, — заметил Черчесов. (Константин Алексеев)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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