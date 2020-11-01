Черчесов объявит состав сборной России на ближайшие матчи в понедельник

Тренерский штаб сборной России в ближайшее время объявит состав на заключительные матчи группового этапа Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» заявил, что намерен назвать фамилии всех футболистов в понедельник, 2 ноября.

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Молдавии, 15 и 18 ноября сыграет заключительные встречи группового этапа Лиги наций с турками и сербами соответственно.

Сборная России после четырех матчей набрала 8 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В. На втором месте идут венгры (7), на третьем — турки (3). Сборная Сербии с двумя очками занимает четвертое место.