Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов объявит состав сборной России на ближайшие матчи в понедельник

13:20
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Тренерский штаб сборной России в ближайшее время объявит состав на заключительные матчи группового этапа Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» заявил, что намерен назвать фамилии всех футболистов в понедельник, 2 ноября.

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Молдавии, 15 и 18 ноября сыграет заключительные встречи группового этапа Лиги наций с турками и сербами соответственно.

Сборная России после четырех матчей набрала 8 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В. На втором месте идут венгры (7), на третьем — турки (3). Сборная Сербии с двумя очками занимает четвертое место.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир