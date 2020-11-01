Черчесов объявит состав сборной России на ближайшие матчи в понедельник
Тренерский штаб сборной России в ближайшее время объявит состав на заключительные матчи группового этапа Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» заявил, что намерен назвать фамилии всех футболистов в понедельник, 2 ноября.
12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Молдавии, 15 и 18 ноября сыграет заключительные встречи группового этапа Лиги наций с турками и сербами соответственно.
Сборная России после четырех матчей набрала 8 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В. На втором месте идут венгры (7), на третьем — турки (3). Сборная Сербии с двумя очками занимает четвертое место.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.