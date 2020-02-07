Черчесов объяснил, зачем сборной России товарищеской матч с Молдавией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который вместе со своими помощниками побывал в Дохе на Кубке «Париматч Премьер», дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего призвал не относиться свысока к сборной Молдавии.

— Полностью ли вас устраивают соперники по контрольным матчам — Швеция, Молдавия и Польша?

— Да. От одного «хочу» тут мало что зависит. К примеру, хотели сыграть с одной сборной, но дождались жеребьевки, и планы поменялись.

— С какой?

— Не буду раскрывать эту информацию, отмечу, что речь шла о команде категории топ. Но у нас имелся запасной вариант — его и использовали, поэтому играем со шведами.

— У болельщиков могут возникнуть вопросы — а зачем Молдавия?

— Мартовское окно — довольно специфическое. Футболисты только вкатываются в сезон. Не стоит, на мой взгляд, проводить два подряд матча с топ-соперниками, есть много рисков. Сначала вообще была мысль провести один матч и спокойно поработать на сборе. Но все-таки существуют правила ФИФА и УЕФА. Поэтому выбрали такой компромиссный вариант.

Но я на вашем месте не стал бы недооценивать Молдавию. В последний раз, насколько помню, у нашей сборной возникли определенные сложности с этой командой. А в ноябре ее с трудом обыграла Франция. (Дмитрий Зеленов)

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