Черчесов объяснил, в каком случае вратарь может выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер сборной России, бывший вратарь Станислав Черчесов выразил мнение, что голкипер может завоевать «Золотой мяч» если будет уровнем Льва Яшина. Советский футболист в 1963 году стал единственным в истории вратарем-обладателем трофея.

— Нужно быть голкипером уровня Льва Яшина, — цитирует официальный сайт РФС Чересова. — Не случайно, что за всю историю этой престижной награды (голосование проводится с 1956 года!) из вратарей только наш соотечественник смог ее получить в 1963 году. Это еще раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чье девяностолетие мы отмечали в прошлом году.