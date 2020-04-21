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Черчесов объяснил, в каком случае вратарь может выиграть «Золотой мяч»

19:11
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер сборной России, бывший вратарь Станислав Черчесов выразил мнение, что голкипер может завоевать «Золотой мяч» если будет уровнем Льва Яшина. Советский футболист в 1963 году стал единственным в истории вратарем-обладателем трофея.

— Нужно быть голкипером уровня Льва Яшина, — цитирует официальный сайт РФС Чересова. — Не случайно, что за всю историю этой престижной награды (голосование проводится с 1956 года!) из вратарей только наш соотечественник смог ее получить в 1963 году. Это еще раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чье девяностолетие мы отмечали в прошлом году.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211619

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