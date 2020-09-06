Черчесов объяснил, в чем разница между матчами со сборными Сербии и Венгрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем матч Лиги наций со сборной Венгрии (3:2) отличается от игры с командой Сербии (3:1).

— В чем вы видите разницу между этой игрой и игрой против сербов?

— Там мы пропустили один гол, здесь два. И там три забили, и тут три забили. Это, конечно, шутка. А так это разные игры. Там мы играли дома против команды, футболисты которой играют в топ-клубах. Мы четко понимали, что мы хотим. Там у нас первые минуты не получились, здесь мы четко знали, как будет играть соперник, поэтому первые 60 минут у нас вообще вопросов не было, пока мы сами себе не создали проблемы. Ну а так мне понравились венгры. Молодая, быстрая команда. Мы уже до этого с ним играли здесь, кстати, тоже выиграли.

— Вы говорили, что 60 минут не было вопросов, а потом расслабились. Может, это венгерская команда стала играть лучше?

— За венгерскую команду ответит венгерский тренер, — сказал Черчесов после матча.

В составе сборной России забивали Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Мариу Фернандес.