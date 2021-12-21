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«Я так действительно думаю». Черчесов объяснил свои слова про государственного служащего и полевого командира

12:08
Станислав Черчесов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свои слова про «государственного служащего» и «полевого командира», которые он сказал на большой пресс-конференции после провала на Евро-2020.

«Люди меня не понимают, или я недостаточно хорошо выступаю на пресс-конференциях? Ну а чего вы у меня это спрашиваете? У себя спросите, — приводит слоа Черчесова «Чемпионат». — Я же спокойно говорю. К примеру, есть полевой командир, есть штабной офицер. Что я имею в виду? Мне задали вопрос, я ответил: есть полевой командир, который воюет, а штабной офицер рассуждает теоретически. Неужели это настолько непонятно, что надо объяснять? Если я говорю, что сборная — это государственная должность, значит, так действительно думаю.

Меня назначили решать государственную задачу — хорошее выступление на чемпионате мира. Я смотрю на ситуацию со своим опытом, воспитанием и характером".

Напомним, 20 декабря Черчесова был назначен на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4552379-cherchesov-obyasnil-svoi-slova-pro-gosudarstvennogo-sluzhaschego-i-polevogo-komandira.html

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Роман Шишов все материалы автора
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