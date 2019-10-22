Черчесов объяснил свои слова о желании выиграть Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он заявил о желании выиграть чемпионат Европы-2020. Россияне досрочно пробились в финальную стадию турнира после победы над Кипром (5:0). На пресс-конференции после матча Черчесов сказал, что ставит задачей победу на Евро.

— На пресс-конференции мне задали вопрос «задачу выполнили?». Ну, конечно, нет, — сказал Черчесов. — Мы же только попали на Евро. Задача может быть выполненной только когда что-то выиграешь. От своих слов не отказываюсь, но повторю, что «хотим» и «должны» — не одно и то же. Должны другие. Например, Германия, Испания, Франция... А мы хотим. Думаю, и турки захотят, и датчане. Я ведь и перед чемпионатом мира высказывался подобным образом.

— А вы не опасаетесь...

— Нет! Можете даже не продолжать. Нет, не опасаюсь. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова здесь