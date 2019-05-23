Черчесов объяснил, почему вызвал Песьякова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал "СЭ" список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и с Кипром(11 июня, Нижний Новгород). В расширенном списке, который был опубликован 14 мая, значилось 37 игроков, в окончательном осталось 30.

– Из вратарской бригады помимо Гильерме, Лунева и Шунина вы вызвали Песьякова. Почему?

– Песьяков проводит хороший сезон в "Ростове", и вполне заслужил этот вызов. Для нас важно с ним познакомиться, посмотреть друг на друга в работе. Мы уже говорили, что Беленову предстоят стыковые матчи в составе "Уфы", а это означает, что до 3 июня мы бы его не увидели в случае приглашения. Что касается также не попавшего в окончательный список Джанаева, то он провел хороший период карьеры в Польше, но на данном этапе мы посчитали, что в качестве четвертого вратаря правильнее будет вызвать Песьякова. (Илья Андреев)

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